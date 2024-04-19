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В Днепропетровской области зафиксировали повреждение объекта инфраструктуры

Глава Днепропетровской ОВА Лысак: в регионе поврежден инфраструктурный объект

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Shutterstock/Ireshetnikov54

Инфраструктурный объект, расположенный в Днепропетровской области Украины, получил повреждения. Об этом в своем Telegram-канале написал глава региональной военной администрации Сергей Лысак.

«Поврежден объект инфраструктуры», — отметил он.

В публикации подчеркивается, что сооружение находится в Криворожском районе. Однако, о каком именно объекте идет речь и какой урон он получил, руководитель областной администрации уточнять не стал.

Утром 19 апреля издание «Апостроф» сообщило, что в городе Кривом Роге в Днепропетровской области произошли взрывы. По данным официального ресурса для оповещения населения, в тот момент на территории всей страны была объявлена воздушная тревога.

До этого в городе Днепре (ранее — Днепропетровск) также произошли несколько взрывов. Их точное количество и последствия в данный момент не раскрываются.

В ночь на 19 апреля украинское издание «Страна.ua» заявило о нескольких взрывах в городе Павлограде. Населенный пункт расположен на территории Днепропетровской области.

Ранее на газопроводе в Харьковской области Украины произошел взрыв.

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