Аналитик перечислил переводы, приводящие к блокировке банковской карты

Искусственный интеллект, установленный банком, может заблокировать карту, банковский перевод и даже счет клиента из-за вполне обычных операций. Об этом рассказал финансовый аналитик Вадим Заноздрин в интервью агентству «Прайм».

По словам Заноздрина, все зависит от алгоритма, с помощью которого кредитная организация отслеживает сомнительные транзакции. По закону, таковыми считаются переводы более 600 тысяч рублей, нетипичные операции для клиента, а также небольшая разница между расходом и приходом средств. Однако есть и собственные правила банка, нарушение которых также грозит блокировкой.

«Сомнительными могут показаться частые снятия наличных, большое количество платежных поручений в день, большие обороты по счету в месяц при низком остатке, отсутствие платежей на необходимые потребности клиента», — заявил эксперт, отметив, что не всегда любой перевод, подходящий под данные критерии, непременно заблокируют.

При подозрении сотрудник банка связывается с клиентом для уточнения. Если проверка снимет подозрения, деньги уйдут по назначению, заключил Заноздрин.

До этого были названы главные ошибки владельцев банковских карт.

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