Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Число назначенных иноагентам штрафов в РФ за год выросло в 20 раз

В России за 2023 год иноагентам назначили в 20 раз больше штрафов, чем за 2022

close
100%
Depositphotos

Число выписанных штрафов по статье о нарушении деятельности иностранного агента за год в России выросло более чем в 20 раз — с 18 в 2022 году до 368 в 2023 году. Об этом сообщает РБК со ссылкой на статистику Верховного суда.

Всего в 2023 году за нарушение порядка деятельности иностранные агенты были оштрафованы на 25,1 млн руб. В 2022 году эта цифра составляла 6,5 млн руб.

Отмечается, что в 2023 году протоколы по ст. 19.34 КоАП составляли на признанных иноагентами рэпера Моргенштерна (признан в РФ иностранным агентом), ведущую Татьяну Лазареву (признана в РФ иностранным агентом), певицу Монеточку (признана в РФ иностранным агентом), музыканта Noize MC (признан в РФ иностранным агентом), шоумена Максима Галкина (признан в РФ иностранным агентом) и прочих.

По информации Минюста, на 1 января 2024 года в реестре иноагентов значилось 742 физлица и организации. По состоянию на 18 апреля их число перевалило за 800.

17 апреля специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш заявила, что в России необходимо ужесточить закон об иноагентах, ориентируясь на опыт США.

Ранее в Тбилиси студенты провели акцию против принятия закона об иноагентах.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами