Число назначенных иноагентам штрафов в РФ за год выросло в 20 раз

Число выписанных штрафов по статье о нарушении деятельности иностранного агента за год в России выросло более чем в 20 раз — с 18 в 2022 году до 368 в 2023 году. Об этом сообщает РБК со ссылкой на статистику Верховного суда.

Всего в 2023 году за нарушение порядка деятельности иностранные агенты были оштрафованы на 25,1 млн руб. В 2022 году эта цифра составляла 6,5 млн руб.

Отмечается, что в 2023 году протоколы по ст. 19.34 КоАП составляли на признанных иноагентами рэпера Моргенштерна (признан в РФ иностранным агентом), ведущую Татьяну Лазареву (признана в РФ иностранным агентом), певицу Монеточку (признана в РФ иностранным агентом), музыканта Noize MC (признан в РФ иностранным агентом), шоумена Максима Галкина (признан в РФ иностранным агентом) и прочих.

По информации Минюста, на 1 января 2024 года в реестре иноагентов значилось 742 физлица и организации. По состоянию на 18 апреля их число перевалило за 800.

17 апреля специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш заявила, что в России необходимо ужесточить закон об иноагентах, ориентируясь на опыт США.

Ранее в Тбилиси студенты провели акцию против принятия закона об иноагентах.