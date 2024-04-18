У кандидата в президенты Литвы возникли проблемы из-за подаренных женщинам цветов

Кандидат в президенты Литвы Игнас Вегеле нарушил закон, подарив потенциальным избирательницам цветы по случаю Международного женского дня. Об этом пишет Delfi.

Главизбирком (ГИК) Литвы вынес вердикт после проверки, начатой в конце марта в отношении адвоката Игнаса Вегеле, баллотирующегося в президенты страны. Комиссия установила, что кандидат нарушил Кодекс о выборах, когда во время ярмарки Казюкаса, проходившей в Вильнюсе 8-10 марта, дарил цветы случайным женщинам.

Четверо свидетелей этого жеста узнали в дарителе Вегеле и обратились в ГИК с просьбой оценить, не является ли это подкупом избирателей. 18 апреля состоялось заседание комиссии, на которое не явился ни сам кандидат, ни его представители.

До этого Вегеле заявлял, что подарил цветы знакомым женщинам, а также вручил букет премьер-министру Ингриде Шимоните. По словам кандидата, это было спонтанное решение, и все цветы он покупал за свои деньги. Его адвокат утверждает, что подарки, сделанные в честь 8 Марта, никак не связаны с президентскими выборами. Однако ГИК посчитал, что Вегеле поступил так с целью побудить женщин голосовать на предстоящих выборах именно за него.

Ранее сообщалось, что почти четверти россиянок не понравился подарок на 8 Марта.