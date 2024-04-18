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В Таджикистане гадалок, знахарей и колдунов отправят на принудительные работы

В Таджикистане будут привлекать к принудительному труду колдунов и гадалок

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Depositphotos

В Таджикистане ужесточили наказание людям, зарабатывающим на жизнь мошенничеством. Об этом сообщили в МВД Республики.

В настоящее время правоохранители занимаются профилактическими работами по предупреждению нарушений законов «Об упорядочении традиций, торжеств и обрядов», «Об ответственности родителей за обучение и воспитание детей», «О свободе совести и религиозных объединениях». С этой целью в стране создан единый реестр, куда будут вносить данные лиц, занимающихся колдовством и незаконными религиозными учениями.

В законодательство Республики Таджикистан внесены изменения об усилении уголовной и административной ответственности для мошенников, зарабатывающих на жизнь колдовством, гаданием, раздачей талисманов и амулетов, незаконным религиозным обучением. Теперь их будут отправлять на принудительные работы на срок до шести месяцев.

Как пишет портал Asia Plus, до сих пор за занятие колдовством и гаданием в Таджикистане грозил лишь штраф в размере от 2880 до 3600 сомони, то есть примерно до 31 тыс. рублей, который увеличивался при повторном нарушении в течение года.

Ранее лжецелительница из Ростова-на-Дону получила пять лет колонии за обман 30 человек.

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