В регионе россиянин получил 10 млн рублей из бюджета за покупку несуществующей техники

В Карачаево-Черкессии выявили хищение десяти миллионов рублей из бюджета. Об этом сообщает «МВД Медиа».

По версии правоохранителей, глава кооператива направил в госучреждение документы, что купил у организации технику. Это помогло россиянину получить субсидию на общую сумму десять миллионов рублей. Предполагалось, что таким образом власти возместят часть затрат.

Позже выяснилось, что данные в документах были заведомо ложными. Получив сумму за несуществующие траты, глава кооператива нанес ущерб бюджету республики.

«В отношении подозреваемого Следственной частью СУ МВД по Карачаево-Черкесской Республике возбуждено уголовное дело», – сообщается в публикации.

Мужчина находится под подпиской о невыезде.

До этого бывшие работницы ПСБ попали под суд. По версии правоохранителей, женщины оформляли кредиты офшорным фирмам из Кипра, под видом которых были похищены деньги. Общая сумма хищения составляет 650 миллионов рублей.

Ранее в Петербурге у россиянина похитили из тайника под раковиной миллионы рублей.