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В Нижегородской области перекрасили желто-синюю детскую площадку после шуточного доноса

Детскую площадку в нижегородском поселке перекрасили после шуточного доноса

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Телеграм-канал Сорокин хвост

В Нижегородской области житель написал шуточный донос на желто-синюю детскую площадку, ее перекрасили менее чем за сутки. Об этом пишет Telegram-канал «Сорокин хвост».

Накануне в сообществе появился пост, в котором житель поселка Решетиха рассказал, что коммунальщики покрасили детский городок в центре населенного пункта в «крамольные» цвета.

«Занимаются дискредитацией армии! И это под окнами детского сада, вопреки патриотическому воспитанию и разговорам о важном!» — притворно возмутился подписчик канала.

По всей видимости, эта публикация быстро дошла до властей. Уже на следующий день желтый цвет с площадки почти полностью пропал — вместо него коммунальщики предложили красный и зеленый. Как сообщается в Telegram-канале, «непатриотичный» детский городок перекрашивали, несмотря на проливной дождь.

«Из цветовой гаммы удален идеологически вредный желтый. Голубой решено оставить. <...> Вы это на что намекаете, господа чиновники?» — интересуются нижегородцы.

Ранее россиянка потребовала перекрасить радужную лестницу около школы в Приморье.

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