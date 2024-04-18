Подозреваемого в подрыве машины экс-сотрудника СБУ арестовали

Замоскворецкий районный суд Москвы отправил в СИЗО 40-летнего Владимира Головченко, которого подозревают в работе на Службу безопасности Украины (СБУ) и в покушении на ее экс-сотрудника Василия Прозорова в российской столице. Об этом сообщает ТАСС.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Владимиру Головченко меру пресечения в виде содержания под стражей на срок до 12 июня», — огласил решение судья.

12 апреля во дворе многоэтажного жилого дома в районе Западное Дегунино на севере Москвы взорвался внедорожник Toyota Land Cruiser Prado. Автомобиль принадлежал Василию Прозорову — он в момент взрыва находился внутри, бомба сработала, когда он завел машину. Как сообщил его помощник, экс-офицер СБУ получил ранения ног и руки, но остался жив.

16 апреля стало известно, что ФСБ задержала подозреваемого в подрыве машины, им оказался россиянин, завербованный СБУ. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что покушение на Прозорова готовили как минимум три человека.