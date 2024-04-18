Полиция Украины назвала число разыскиваемых в Киеве уклонистов от мобилизации

В Киеве объявлены в розыск более 3,5 тысячи человек, которые уклоняются от мобилизации, сообщило киевское управление Нацполиции Украины. Об этом пишет украинское издание «Новое время».

«По состоянию на 1 апреля из ТЦК (военкоматов на Украине. — Прим. ред.) получили 5387 обращений по установлению места пребывания и доставке лиц для составления в отношении них админпротоколов. За уклонение от прохождения военной службы необходимо установить место нахождения и доставить в ТЦК 4955 человек», — сообщили в полиции.

Правоохранители уже установили местонахождение более 1,4 тысячи человек и доставили их в военкоматы, где в отношении уклонистов будут составлены административные протоколы, отмечается в сообщении.

5 апреля в Верховной раде предложили увеличить штраф за неявку в военкомат по повестке.

В конце марта замглавы территориального центра комплектования ТЦК Ивано-Франковской области Украины Роман Боднар рассказал о 40 тыс. уклонистов в регионе.

Ранее в Одесской области сотрудники ТЦК избили 14-летнего сироту и попытались его мобилизовать.