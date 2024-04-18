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Россиянин отсудил полмиллиона у компании за травму на производстве

Житель Волжского отсудил 500 тыс. рублей за производственную травму

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Pixabay

Житель города Волжский добился компенсации морального вреда от работодателя за травму на производстве. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области.

Согласно материалам суда, в апреле 2022 года волжанин, будучи монтажником в строительно-монтажной организации, получил на работе травму, которая потребовала госпитализации и последующей операции. Проведенная медико-социальная экспертиза установила, что из-за травмы мужчина утратил профессиональную работоспособность на 60%.

После случившегося мужчина подал на компанию иск о взыскании компенсации морального вреда. Суд удовлетворил требования пострадавшего в полном объеме, обязав работодателя выплатить сотруднику 500 тыс. рублей, расходы на лекарства в размере 38 тыс. рублей.

Компания попыталась обжаловать решение, но суд высшей инстанции оставил его без изменений.

Ранее в Новокузнецке мужчина через суд взыскал с работодателя компенсацию за производственную травму.

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