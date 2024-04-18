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Губернатор Подмосковья рассказал о развитии промышленности в регионе

Андрей Воробьев: в Подмосковье промышленность выросла на 14%

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Пресс-служба губернатора Московской области

Промышленность Московской области в 2023 году показала рост около 14%, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев в эфире телеканала «Россия 24».

Губернатор отметил, что такого результата удалось достичь благодаря диверсификации.

«Традиционно в Подмосковье это очень диверсифицированная экономика, и в разные кризисные моменты нам удавалось все-таки не сбавлять темп для того, чтобы наполнять бюджет и реализовывать все, что касается качества жизни во всех областях», — сказал губернатор.

По словам Воробьева, правительство Подмосковья сопровождает 280 проектов, а еще 77 уже реализовано.

«Предприятия работают, люди обучаются, налоги платятся, технологии внедряются. Еще 84 проекта сдадут в этом и следующем году», — добавил он.

Также Воробьев отметил, что в Подмосковье представлены предприятия Индии, Белоруссии и Китая.

Ранее Андрей Воробьев рассказал, что в мае бывший завод Mercedes в Подмосковье начнет выпускать китайские авто.

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