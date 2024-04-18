У россиянина похитили из тайника под раковиной миллионы рублей

В Санкт-Петербурге у бизнесмена из домашнего тайника украли крупную сумму. Об этом сообщает издание «78.ru».

По данным СМИ, грабитель забрался к 58-летнему генеральному директору фирмы в четырехкомнатную квартиру в Центральном районе города. Злоумышленник нашел тайник, расположенный под раковиной, и забрал из него более 7,5 млн рублей. Преступник проник в жилое помещение без взлома входной двери.

Возбуждено уголовное дело. Правоохранители по горячим следам задержали подозреваемого в краже.

До этого на Кубани полицейские задержали подозреваемых в краже драгоценностей и денег из дома жительницы Кропоткина, а также ее иномарки. Злоумышленники воспользовались тем, что владелица дома не закрыла дверь, проникли внутрь, пока она спала, и совершили хищение.

Ранее в Воронежской области задержали грабителя, пристегнувшего бизнесмена к батарее.