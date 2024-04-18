Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

У россиянина похитили из тайника под раковиной миллионы рублей

«78.ru»: в Петербурге у бизнесмена украли 7,5 млн руб. из тайника под раковиной

close
100%
Depositphotos

В Санкт-Петербурге у бизнесмена из домашнего тайника украли крупную сумму. Об этом сообщает издание «78.ru».

По данным СМИ, грабитель забрался к 58-летнему генеральному директору фирмы в четырехкомнатную квартиру в Центральном районе города. Злоумышленник нашел тайник, расположенный под раковиной, и забрал из него более 7,5 млн рублей. Преступник проник в жилое помещение без взлома входной двери.

Возбуждено уголовное дело. Правоохранители по горячим следам задержали подозреваемого в краже.

До этого на Кубани полицейские задержали подозреваемых в краже драгоценностей и денег из дома жительницы Кропоткина, а также ее иномарки. Злоумышленники воспользовались тем, что владелица дома не закрыла дверь, проникли внутрь, пока она спала, и совершили хищение.

Ранее в Воронежской области задержали грабителя, пристегнувшего бизнесмена к батарее.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами