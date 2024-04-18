Россияне ответили, как они относятся к деньгам

Более половины (65%) россиян любят деньги и стараются делать накопления, показал опрос kp.ru. В нем приняли участие 3,6 тыс. человек.

По мнению этой части респондентов, деньги могут подарить человеку свободу.

«Я люблю не столько сами деньги, сколько возможности, которые они дают. Например, помогать родителям-пенсионерам, не бояться приема у стоматолога, покупать качественную еду и одежду и т.п.», — отметила участница опроса.

При этом 22% опрошенных ответили, что относятся к деньгам равнодушно и считают их просто бумагой. Поэтому они не стремятся зарабатывать побольше.

«Спокойно отношусь. Живу по принципу — по приходу и расход. С самого детства никогда не хотела иметь того, чего нельзя купить, не по карману. Видимо, просто повезло», — поделилась респондентка.

Еще 5% россиян ответили, что деньги — это зло, поэтому они их презирают. Они также уверены, что деньги могут испортить людей. Оставшиеся 8% респондентов выбрали вариант «другое». Они сообщили, что относятся к деньгам как к возможности или инструменту для реализации своих желаний.

15 апреля сервис по поиску работы SuperJob выяснил, что каждый четвертый россиянин не готов просить прибавку к зарплате у работодателя. Многие считают, что просьба о повышении оклада будет бесполезной. При этом часть опрошенных признались, что им проще найти новую работу, чем добиваться прибавки на прежнем месте.

Ранее россияне ответили, почему не просят начальство повысить им зарплату.