Глава Ленобласти назвал повышение качества жизни ленинградцев главной задачей властей

Ленинградская область по итогам 2023 года продемонстрировала серьезные успехи во многих сферах, справилась с возникшими годом ранее трудностями и вызовами, перестроила экономику и добилась роста доходов населения. Об этом в ходе отчета о результатах работы правительства за прошлый год перед Заксобранием рассказал губернатор Ленобласти Александр Дрозденко — его цитирует Telegram-канал региональной администрации.

«В начале года мы утвердили бюджет практически с предельным дефицитом, вносили корректировки, увеличивающие расходные и доходные части, но закончили год с профицитом бюджета. Это значит, что нам удалось справиться с теми трудностями и вызовами, которые мы встретили в 2022 году», — отметил Александр Дрозденко.

По словам губернатора, вернуться к росту экономики помогли в первую очередь отрасли реального сектора, а именно, обрабатывающая промышленность, на долю которой приходится около 81% всего объема областной промышленности.

«Но в первую очередь я бы хотел обратить внимание на реальный рост доходов населения, считаю, что этот параметр особенно важен в сложившихся экономических условиях. Был зафиксирован прирост зарплат работников на 8,2% к уровню 2022 года (по России — 7,8%) и реальных денежных доходов населения — на 5,7% (по России — 4,6%)», — заявил Александр Дрозденко.

Он также обратил внимание на то, что Ленобласть подтвердила свой статус инвестиционно-привлекательного субъекта России. За год в регионе реализовали такие крупные инвестпроекты, как зерновой терминал, хлебозавод и вагоноремонтный завод.

Губернатор добавил, что в отчетном году объем инвестиций в экономику региона достиг рекордного уровня — 685,6 млрд рублей.

Дрозденко поручил взять под контроль реализацию крупнейших инвестпроектов зампреду по экономике Дмитрию Ялову и профильному комитету.

Глава региона уточнил, что в этом году на территории Ленобласти будет завершена реализация ряда крупных портовых проектов.

Также он обратил внимание парламента, что Ленобласть уже шестой год подряд показывает стабильный прирост производства в сельском хозяйстве, объем которого по итогам года составил 130 млрд рублей.

Также Дрозденко отметил позитивную демографическую динамику в Ленобласти, анонсировал дополнительные выплаты семьям с детьми, рассказал о достижениях в сфере цифрового развития, строительстве спортивных объектов ремонте дорог и поддержке участников спецоперации.

Главной задачей своей команды губернатор назвал повышение качества жизни ленинградцев.