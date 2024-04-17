Курган продолжит затапливать в ближайшие дни

Вода в ближайшие дни продолжит прибывать в Курган. Об этом объявили на заседании комиссии по чрезвычайной ситуации, которое провел губернатор Курганской области Вадим Шумков. Об этом сообщила исполняющая обязанности начальника Курганского ЦГМС-Филиала ФГБУ «Уральское УГМС» Наталья Астафьева.

Уровень критической отметки воды был преодолен в Кургане по данным на 6:00 на 17 апреля. В настоящее время уровень воды приближается к отметке в 9 метров. Отмечается, что жителям подтопляемых и затопляемых территорий необходимо незамедлительно эвакуироваться.

До этого губернатор Курганской области Вадим Шумков призвал любителей «поснимать быстрый Тобол» не прогуливаться по набережной в Кургане, так как уровень воды в реке поднимается очень быстро. Шумков также призывал жителей не отсиживаться на крышах во время паводка, так как помощь может не успеть прийти.

Ранее в МЧС Курганской области назвали количество подтопленных домов.