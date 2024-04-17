В Госдуме призвали ввести обязательную регистрацию самокатов по примеру БПЛА

В России нужно ввести обязательную регистрацию личных электросамокатов, ориентируясь на требования, действующие в отношении беспилотников, считает председатель комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Алексей Диденко. Сама процедура должна быть легкой и максимально понятной, отметил он в пресс-центре НСН.

Сегодня электросамокаты в России регистрируются добровольно только крупными компаниями. На личные средства индивидуальной мобильности (СИМ) такие правила пока не распространяются, напомнил депутат. При этом беспилотные летальные аппараты (БПЛА), в том числе дроны для съемок, обязательно проходят через регистрацию – такую практику следует распространить и на СИМ, считает Диденко.

«В перспективе сделать эту регистрацию нужно обязательной, есть успешная практика в области беспилотников. Эта процедура должна быть простой и недорогой», – отметил он.

Электросамокаты должны иметь свой госномер, при этом следует разработать единые требования по его материалу и шрифту. Это позволит отличать самокат в потоке движения, заключил парламентарий.

Напомним, в Госдуме необходимость введения госномеров для СИМ обсуждается с прошлого года. Помимо этого, юристы недавно предложили ввести для владельцев электросамокатов отдельные водительские права, чтобы в случае нарушений лишать их права пользоваться СИМ.

Ранее в России призвали запретить несовершеннолетним ездить на электросамокатах.