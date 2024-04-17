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Россиянам объяснили, что грозит за несвоевременную подачу декларации о доходах

Юрист Билялова: за несвоевременную подачу декларации о доходах грозит штраф

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Нина Зотина/РИА «Новости»

Россияне, которые не подадут декларацию о доходах за прошлый год до 2 мая, могут получить штраф. Об этом «Москве 24» рассказала юрист Анастасия Билялова.

Она напомнила, что чаще всего уплата налога на доходы физических лиц (НДФЛ) происходит автоматически, потому что его удерживают с зарплаты. Однако в некоторых случаях, например, при получении выигрыша или сдаче квартиры в аренду, граждане должны самостоятельно рассчитать сумму платежа и подать декларацию в Федеральную налоговую службу (ФНС).

Юрист отметила, что штраф в случае несвоевременной подачи декларации составит 5% от неуплаченного налога за каждый месяц просрочки, но не менее 1 тыс. рублей и не более 30% от суммы налога. Если не уплатить налог вовремя, со следующего дня также будут начисляться штрафные пени.

Билялова добавила, что в России есть несколько способов подачи декларации в ФНС.

«Самый простой — через приложение на смартфоне. Там заполнение происходит в полуавтоматическом режиме. Нужно только верно вбить данные и прикрепить документы. Второй по удобству способ — на сайте налоговой. Либо можно распечатать форму декларации, заполнить ее и принести в ведомство лично», — заключила юрист.

В Telegram-канале Центрального банка России до этого сообщили, что в России появились мошенники, которые выдают себя за сотрудников Федеральной налоговой службы (ФНС) и требуют предоставить декларации.

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