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В России хотят запретить продавать алкоголь в таре объемом меньше 250 грамм

Юрист Соловьев призвал запретить продажу алкоголя в таре до 250 грамм

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Марина Маковецкая/РИА «Новости»

В России следует запретить продажу спиртных напитков в таре объемом от 50 до 250 грамм, так как алкоголь в таких маленьких объемах отличается низкой ценой, что провоцирует россиян на его покупку. С такой инициативой выступил доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист России Иван Соловьёв, свое предложение он направил главе Минфина РФ Антону Силуанову, передает RT со ссылкой на копию обращения.

Юрист напомнил, что сегодня за регулирование сферы производства и оборота этилового спирта, в том числе разработку нормативно-правовых актов, отвечает Минфин. В связи с этим он призвал главу ведомства рассмотреть возможность запрета на продажу алкоголя в маленьких объемах.

Исключение Соловьев предложил сделать только для магазинов беспошлинной торговли и торговых точек на транспорте.

Напомним, этой весной в России вступил в силу закон о «наливайках», согласно которому власти могут запрещать продажу спиртного в расположенных в домах торговых точках, магазинах, которые ночью превращаются в кафе, а также в барах, которые находятся в жилых домах. В Госдуме подчеркивали, что будут следить за исполнением закона в разных регионах.

Ранее Соловьев призвал МВД запретить электросамокаты для несовершеннолетних.

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