Сотрудница McDonald's обвинила работодателя в гендерной дискриминации

Трансгендерная женщина из Франции обвинила своего работодателя McDonald's в дискриминации по половому признаку. Об этом пишет La Provence.

21-летняя Синтия была принята на работу в McDonald's в сентябре 2022 года. В тот момент она начала гендерный переход, но по своему гражданскому статусу оставалась мужчиной. Позже ситуация изменилась, однако работодатель отказался использовать ее новое женское имя и критиковал девушку за слишком яркий макияж.

Теперь молодая трансгендерная женщина из города Анже просит признать ее жертвой «гендерной дискриминации». Она объясняет, что в начале января 2023 года решила выйти на работу в женской одежде, с накладной грудью и макияжем, но подверглась замечаниям и давлению. В том же месяце во время «собеседования по адаптации» Синтию называли ее прежним мужским именем и просили ее прекратить пользоваться косметикой.

Ответчик напомнил, что внутренние правила ресторана McDonald's предписывают всем сотрудникам носить «легкий и неброский макияж». Представитель компании заявил, что Синтию просили лишь «сбавить яркость макияжа, а не убирать его» полностью. Так как девушка отказалась сделать это, ей не разрешили вернуться на работу. С марта прошлого года она находится на больничном и требует расторжения трудового договора, а также возмещения ущерба на общую сумму €30 тыс. и около €20 тыс. компенсации за восемь месяцев больничного, не покрытых социальным страхованием.

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