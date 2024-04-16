Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Сотрудница McDonald's обвинила работодателя в гендерной дискриминации

Во Франции транс-женщина обвинила McDonald's в гендерной дискриминации

close
100%
Евгений Биятов/РИА «Новости»

Трансгендерная женщина из Франции обвинила своего работодателя McDonald's в дискриминации по половому признаку. Об этом пишет La Provence.

21-летняя Синтия была принята на работу в McDonald's в сентябре 2022 года. В тот момент она начала гендерный переход, но по своему гражданскому статусу оставалась мужчиной. Позже ситуация изменилась, однако работодатель отказался использовать ее новое женское имя и критиковал девушку за слишком яркий макияж.

Теперь молодая трансгендерная женщина из города Анже просит признать ее жертвой «гендерной дискриминации». Она объясняет, что в начале января 2023 года решила выйти на работу в женской одежде, с накладной грудью и макияжем, но подверглась замечаниям и давлению. В том же месяце во время «собеседования по адаптации» Синтию называли ее прежним мужским именем и просили ее прекратить пользоваться косметикой.

Ответчик напомнил, что внутренние правила ресторана McDonald's предписывают всем сотрудникам носить «легкий и неброский макияж». Представитель компании заявил, что Синтию просили лишь «сбавить яркость макияжа, а не убирать его» полностью. Так как девушка отказалась сделать это, ей не разрешили вернуться на работу. С марта прошлого года она находится на больничном и требует расторжения трудового договора, а также возмещения ущерба на общую сумму €30 тыс. и около €20 тыс. компенсации за восемь месяцев больничного, не покрытых социальным страхованием.

Ранее стало известно, что в России до 35% женщин сталкиваются с нарушениями трудовых прав.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами