Россиянин получил 6,2 млн рублей за липовую травму и попался

В Ингушетии буду судить мужчину, обвиняемого в получении 6,2 млн рублей страховых выплат за липовую травму. Об этом сообщает прокуратура республики.

По версии следствия, россиянин в апреле 2009 года предоставил в Фонд социального страхования РФ поддельные документы о якобы несчастном случае, произошедшем на производстве. Согласно фиктивным бумагам, в результате он получил травму. При этом в действительности мужчина там не работал и не получал никаких повреждений.

В результате предполагаемый злоумышленник на протяжении 15 лет получал страховые выплаты. Их сумма превысила 6,2 млн рублей.

Региональное отделение Фонда пенсионного и социального страхования РФ подало гражданский иск о взыскании с мужчины всей суммы причиненного ущерба. Уголовное дело направили в Магасский районный суд.

Ранее в Ингушетии женщина незаконно получила 252 тыс. рублей пособий на ребенка.