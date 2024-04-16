Россияне, едва не попавшие в тайскую тюрьму из-за ошибки в документах, подали иск к МВД

Семья из Красноярска едва не угодила в тайскую тюрьму из-за ошибки в загранпаспорте их двухлетнего сына. Об этом пишет портал TourDom.

Красноярцы Марина и Евгений Бурак решили отвезти к морю своего двухлетнего сына Сашу после тяжело перенесенного им бронхита. Поездку в теплую страну им рекомендовали врачи, но для того, чтобы купить тур на Пхукет, семье пришлось продать единственный автомобиль. За 200 тыс. рублей они отправились за границу, сделав ребенку загранпаспорт специально перед поездкой. Позднее выяснилось, что при оформлении документа произошел «какой-то технический сбой», из-за которого данные биометрии отображались в общих базах не полностью. Во время прохождении контроля российские пограничники указали родителям на ошибку, но все же пропустили их на рейс.

«При этом им не выдали необходимый в таких случаях сопроводительный документ, что паспорт действителен, но там имеется техническая опечатка», – рассказала юрист Анна Бель, которая занимается делом семьи из Красноярска.

Ошибка вновь всплыла в аэропорту Пхукета, увидев неточность в документах, тайские пограничники решили, что супружеская пара из Сибири похитила чужого ребенка. Они адресовали запрос российской стороне, но сотрудники погранконтроля в Красноярске на них не ответили, дежурный консул РФ в Таиланде также проигнорировал обращения испуганных туристов.

«Родителей спасло только то, что мальчик был похож на них как две капли воды. Иначе бы по строгим законам королевства ребенка должны были забрать до выяснения обстоятельств, а родителей посадить в тюрьму. То, что их просто депортировали, можно назвать везением, если это слово допустимо в этой ситуации», – отметила адвокат семьи.

Теперь россияне, чудом избежавшие тюрьмы, требуют 2,2 млн рублей у красноярского отдела МВД, который занимался оформлением и выдачей выездных документов, и пограничной службы международного аэропорта Красноярск. В указанную сумму входят неиспользованный турпакет, компенсации за сопутствующие расходы и моральный ущерб.

«Представители МВД и погранслужбы свою вину полностью отрицают, поэтому слушания будут непростыми», – считает юрист пострадавших юристов.

Ранее в Союзе туриндустрии прояснили ситуацию с изъятием загранпаспортов из-за ошибок.