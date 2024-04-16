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Стала известна причина закрытия Красной площади для посетителей 16 апреля

ФСО: Красная площадь закрыта для посетителей из-за подготовки к параду Победы

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Алексей Дружинин/РИА Новости

Вход для посетителей на Красную площадь в Москве 16 апреля закрыли в связи с подготовкой к параду Победы 9 мая. Об этом заявил начальник отдела по связям со СМИ и общественностью Федеральной службы охраны (ФСО) России Денис Симонов, чьи слова приводит ТАСС.

«Вход на Красную площадь закрыт в связи с подготовкой к параду 9 мая», — раскрыл причину представитель ФСО.

О том, когда на нее вновь начнут пускать посетителей, пока неизвестно.

Некоторое время назад сообщалось, что главную достопримечательность российской столицы — Красную площадь — временно закрыли для посещения 16 апреля. Уточнялось, что на площади собрались сотрудники правоохранительных ведомств и по громкоговорителю просили посетителей пройти на выход.

В конце марта после теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» силовики полностью оцепляли Красную площадь в Москве из соображений безопасности.

Ранее уголовное дело возбудили в отношении мужчины за попытку поджечь Мавзолей Ленина.

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