Российский пенсионер уговорил внука поджечь квартиру знакомой из ревности

В Саранске 66-летний пенсионер попросил своего 22-летнего внука поджечь квартиру 56-летней женщины из-за ревности. Об этом сообщает УМВД России по региону.

По информации ведомства, инцидент произошел в квартире одного из домов на бульваре Эрьзи. В жилище местной жительницы начался пожар, и в результате возгорания произошел взрыв.

Сотрудники правоохранительных органов заподозрили в поджоге пенсионера и его внука. Их задержали, и молодой человек рассказал, что совершил преступление по просьбе своего деда, который таким способом решил отомстить хозяйке жилища из-за ревности.

Предварительно, пожилой мужчина передал своему внуку емкость с бензином, спички и перчатки. Он попросил молодого человека облить горючим подоконник женщины и поджечь его — родственник так и поступил.

В отношении россиян возбуждено уголовное дело. Решается вопрос об избрании пенсионеру и его внуку меры пресечения. Назначена пожарно-техническая экспертиза.

Ранее московской пенсионерке дали условный срок за поджог будки на выборах президента.