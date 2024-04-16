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Россиянам расскажут о бонусах от государства

«Лента.ру» посчитает льготы россиян с помощью социального калькулятора

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Алексей Сухоруков/РИА «Новости»

«Лента.ру» запустила сервис «Социальный калькулятор», с помощью которого россияне смогут узнать, какие меры экономической поддержки можно получить от государства, сообщает пресс-служба Rambler&Co.

Сервис «Социальный калькулятор» запущен совместно с Институтом развития интернета в рамках спецпроекта «Имеешь право», в котором «Лента.ру» в доступной форме объясняет россиянам, как получить помощь от государства.

Для расчета положенных льгот пользователям необходимо ответить на несколько вопросов, после чего появится базовый набор льгот, на которые может претендовать человек.

Материалы на сайте разбиты по рубрикам, в каждой из которых в формате карточек можно найти интересующую тему или статью, а также посмотреть образовательный ролик.

В рамках проекта россияне могут узнать, как можно накопить на пенсию, как получить миллион на открытие бизнеса, а также как получить выплаты за счастливый брак и другие темы.

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