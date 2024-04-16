Иран сообщил об отсутствии претензий к российскому моряку на задержанном судне

Иран не станет препятствовать возвращению на родину российского моряка Тимофея Колчанова, который находится на захваченном в Ормузском проливе 13 апреля португальском контейнеровозе MSC Aries. Об этом сообщает пресс-служба министерства иностранных дел РФ .

Согласно информации ведомства, на корабле находится гражданин России Тимофей Колчанов, а само судно сейчас перебазировано в иранский порт Бендер-Аббас.

«Россиянину была предоставлена возможность связаться с семьей», — отмечается в пресс-релизе.

Как заявили в МИДе, иранская сторона сообщила об отсутствии претензий к российскому моряку и пообещала в скором времени обеспечить к нему консульский доступ.

«В случае наличия у него такого желания не препятствовать возвращению на Родину», — указывается в публикации.

По данным внешнеполитического ведомства, посольство России в Тегеране держит этот вопрос на особом контроле, после получения от локальных госорганов согласований консульские сотрудники лично посетят Колчанова.

До этого Иран подтвердил захват судна MSC Aries в Ормузском проливе.

Ранее политолог предрек дальнейшее обострение между Израилем и Ираном.