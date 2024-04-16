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Депутат Якименко, ставший целью покушения в Запорожской области, остался жив

РИА Новости: ставший целью покушения в Запорожской области депутат Якименко жив

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Депутат Акимовского окружного совета Запорожской области Антон Якименко, на которого ранее было совершено покушение, жив. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на заявление администрации Акимовки.

«Якименко жив», — отмечается в материале.

Согласно данным администрации, на месте инцидента сейчас работают следователи, устанавливаются причины и подробности произошедшего.

Незадолго до этого глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией», сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ Владимир Рогов заявил, что в Запорожской области подорвали депутата Акимовского окружного совета. По словам Рогова, взрывное устройства исполнители преступления разместили на уровне головы и прикрепили к воротам. Взрывчатка сдетонировала, когда парламентарий открывал ворота, чтобы припарковать свой автомобиль во дворе.

Ранее депутат Колесников заявил о покушении ВСУ на него с помощью HIMARS в Запорожье.

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