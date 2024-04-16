Депутат Якименко, ставший целью покушения в Запорожской области, остался жив

Депутат Акимовского окружного совета Запорожской области Антон Якименко, на которого ранее было совершено покушение, жив. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на заявление администрации Акимовки.

«Якименко жив», — отмечается в материале.

Согласно данным администрации, на месте инцидента сейчас работают следователи, устанавливаются причины и подробности произошедшего.

Незадолго до этого глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией», сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ Владимир Рогов заявил, что в Запорожской области подорвали депутата Акимовского окружного совета. По словам Рогова, взрывное устройства исполнители преступления разместили на уровне головы и прикрепили к воротам. Взрывчатка сдетонировала, когда парламентарий открывал ворота, чтобы припарковать свой автомобиль во дворе.

Ранее депутат Колесников заявил о покушении ВСУ на него с помощью HIMARS в Запорожье.