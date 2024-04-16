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Красную площадь на время закрыли для посетителей

Красную площадь по неизвестным причинам временно закрыли для посетителей

Главную достопримечательность российской столицы — Красную площадь — временно закрыли для посещения 16 апреля. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

«Красную площадь закрыли для посетителей», — указывается в публикации.

В связи с чем Красная площадь недоступна для посещения, пока не раскрывается.

«Уважаемые граждане, Красная площадь закрыта, просьба всем пройти на выход», — сообщают правоохранители по громкоговорителю.

О том, когда на нее вновь начнут пускать посетителей, неизвестно.

В конце марта после теракта в концертном зале «Крокус Сити Холле» сотрудники правоохранительных органов полностью оцепляли Красную площадь в Москве из соображений безопасности. В тот день все входы на площадь были перекрыты, дежурили сотрудники ППС и ОМОН.

В последний раз главную площадь Москвы закрывали в августе.

Ранее уголовное дело возбудили в отношении мужчины за попытку поджечь Мавзолей Ленина.

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