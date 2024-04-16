На Украине более 400 населенных пунктов остались без света

На Украине без электричества остаются более четырехсот населенных пунктов. Об этом сообщается в Telegram-канале украинской национальной энергетической компании «Укрэнерго».

«Обесточено 435 населенных пунктов. Из-за боевых действий есть отключения электричества в Днепропетровской, Сумской, Харьковской, Черниговской областях. Из-за технологических нарушений есть отключения в Сумской, Черниговской областях», — отмечается в сообщении.

По данным «Укрэнерго», из-за неблагоприятных погодных условий от электричества отрезаны более 170 населенных пунктов в Днепропетровской, Киевской и Кировоградской областях. В Харьковской области без света остаются 200 тысяч человек, в регионе применяются почасовые графики отключений электричества.

В компании сообщили, что вечером 15 апреля использовалась аварийная помощь для покрытия дефицита энергосистемы Украины. 16 апреля «Укрэнерго» закупит электричество общим объемом 13100 МВт.ч у восточноевропейских стран: Румынии, Словакии, Польши, Венгрии и Молдавии.

До этого министерство энергетики Украины призвало не раскрывать последствия и цели ударов Вооруженных сил (ВС) РФ после массированного обстрела объектов энергетической инфраструктуры страны 22 марта.

Ранее эксперт сообщил, что удары ВС РФ по энергообъектам Украины могут привести к нехватке топлива у ВСУ.