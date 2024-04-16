Зеленский подтвердил нежелание вести переговоры с Россией

Украина не будет вести переговоры с Россией. С таким заявлением вступил украинский президент Владимир Зеленский в интервью телеканалу PBS.

По словам главы государства, в распоряжении украинской разведки с подачи США появилась информация, что Москва якобы не хочет мира.

«Итак, мы понимаем, что он [президент России Владимир Путин] не готов ни к каким переговорам. Он не хочет. Ему это не интересно. Для него это не победа. Ему нужна победа», — сказал Зеленский.

При этом политик отметил, что Киев намерен обсуждать перемирие с другими странами, но не с российской стороной.

До этого Зеленский заявил, что без поддержки со стороны Вашингтона у Киева нет шансов на победу. Также он отметил, что разделение пакета помощи между Украиной и Израилем в конгрессе США демонстрирует безразличие к судьбе украинцев.

Ранее Зеленский заявил о страхе Запада перед поражением России.