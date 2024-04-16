В МЧС назвали нынешнее половодье самым масштабным за последние десятилетия

Половодье весны 2024 года стало самым сильным за последние несколько десятилетий. Об этом заявил глава МЧС РФ Александр Куренков, сообщает ТАСС.

«В этом году паводки рекордные за многие десятилетия», – сказал глава ведомства, находящийся с рабочим визитом в Курганской области, пострадавшей от масштабного паводка.

9 апреля в пресс-службе МЧС России заявили, что причинами рекордного весеннего половодья в стране стали природные факторы.

До этого начальник главка МЧС по Нижегородской области Валерий Синьков сообщил, что паводок в Оренбургской области изначально прогнозировался как аномальный.

4 апреля на территории Оренбуржья ввели режим чрезвычайной ситуации ЧС из-за начала весенних паводков. На следующий день в городе Орске прорвало дамбу, что привело к дальнейшему ухудшению ситуации.

Ранее премьеры России и Казахстана обсудили половодье.