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В МЧС назвали нынешнее половодье самым масштабным за последние десятилетия

МЧС: половодье 2024 года стало самым масштабным за последние десятилетия

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Shutterstock/sunakri

Половодье весны 2024 года стало самым сильным за последние несколько десятилетий. Об этом заявил глава МЧС РФ Александр Куренков, сообщает ТАСС.

«В этом году паводки рекордные за многие десятилетия», – сказал глава ведомства, находящийся с рабочим визитом в Курганской области, пострадавшей от масштабного паводка.

9 апреля в пресс-службе МЧС России заявили, что причинами рекордного весеннего половодья в стране стали природные факторы.

До этого начальник главка МЧС по Нижегородской области Валерий Синьков сообщил, что паводок в Оренбургской области изначально прогнозировался как аномальный.

4 апреля на территории Оренбуржья ввели режим чрезвычайной ситуации ЧС из-за начала весенних паводков. На следующий день в городе Орске прорвало дамбу, что привело к дальнейшему ухудшению ситуации.

Ранее премьеры России и Казахстана обсудили половодье.

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