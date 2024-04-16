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В Копенгагене горит здание фондовой биржи Берсен

В Копенгагене загорелось историческое здание биржи Берсен, рухнул шпиль

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Cooganhagen/X

В Копенгагене горит историческое здание фондовой биржи Берсен, рухнул знаменитый шпиль здания — один из старейших в городе. Об этом сообщает газета Ekstra Bladet.

Большая территория в центре Копенгагена оцеплена. Известно, что полиция города получила сообщение о пожаре в 08:43 (мск). На месте ЧП работают экстренные службы. Информация о пострадавших на данный момент не поступала.

Здание биржи построили в первой половине XVII века. Оно получило известность благодаря своей спиральной башне. Около 09:00 (мск) она обрушилась. Издание отмечает, что люди пытаются спасти от огня ценные артефакты, в том числе картины.

«400 лет датского культурного наследия в огне», — заявил министр культуры Дании Якоб Энгель-Шмитт.

Новость дополняется.

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