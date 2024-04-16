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Силовики пришли с обысками в минздрав Армении

В минздрав Армении пришли с обысками по делу о преступлении против государства

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Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Армянские силовики нагрянули с обысками в минздрав страны и один из медицинских центров. Об этом сообщает «Sputnik Армения» со ссылкой на пресс-секретаря следственного комитета Гора Абрамяна.

Уточняется, что обыски проходят в рамках расследования антигосударственных преступлений, а также действия против конституционного строя и общественной безопасности.

По предварительной информации, медучреждение, в которое пришла полиция, — это центр «Вигмор». В настоящее время силовики исследуют кабинет директора клиники Завена Колояна по делу о распределении госзаказов.

24 марта у отделения полиции района Нор-Норк в Ереване собрались члены организации «Боевое братство», потребовавшие от полицейских освободить их сторонников, которые были задержаны, пригрозив в ином случае подорвать гранаты. После этого несколько человек вошли в здание и подорвали взрывное устройство.

После случившегося троих мужчин обвинили в терроризме, незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов. Двое из них арестованы, еще один находится в больнице.

Ранее сообщалось, что в Ереване неизвестные заложили взрывчатку у офиса правящей партии.

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