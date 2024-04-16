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Cуд заочно арестовал журналиста Михаила Зыгаря*

Cуд заочно арестовал журналиста и писателя Зыгаря по делу о фейках про армию

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Басманный суд Москвы заочно арестовал журналиста и писателя Михаила Зыгаря (признан в РФ иностранным агентом) по делу о публичном распространении ложной информации о Вооруженных силах России. Об этом сообщает ТАСС.

Срок ареста исчисляется с момента его экстрадиции на территорию России или с момента задержания на территории РФ.

Отмечается, что санкция вменяемой журналисту статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

9 апреля Зыгаря объявили в розыск на территории России после возбуждения уголовного дела о фейках про российскую армию.

Журналиста включили в реестр иноагентов Минюста России 21 октября 2022 года. При этом он не смог оспорить этот статус через суд, его иск к Минюсту был отклонен.

В феврале 2024 года Генпрокуратура объявила нежелательной на территории страны деятельность основанного писателем фонда XZ foundation.

Сейчас Зыгарь, судя по его соцсетям, проживает в Берлине, работает колумнистом в немецком издании Der Spiegel и продолжает писать книги. Последняя из них посвящена истории взаимоотношений России и Украины.

Ранее на Невзорова завели еще одно уголовное дело.

*  признан в РФ иностранным агентом
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