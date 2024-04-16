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В Гидрометцентре рассказали о погоде в Москве до конца недели

Вильфанд: погодой в Москве до конца недели будет управлять циклон

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

В течение всей недели, включая субботу, формировать погоду в Москве будет циклон. Практически каждый день будут идти дожди, а температура воздуха опустится ниже, чем неделей ранее, но все равно превысит норму, рассказал RT научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

В целом на этой неделе погода будет хорошей на фоне слишком «сухого» апреля, считает Вильфанд. Сохранится облачность, а к концу недели выпадет 10—12 мм осадков, что достаточно много, отметил синоптик.

Температура воздуха будет превышать норму на два градуса, хотя опустится ниже, чем на прошлой неделе. Так, ночью она будет колебаться преимущественно от 3 до 5 градусов тепла, днем – от 10 до 15 градусов. В четверг потеплеет до 17 градусов выше нуля.

«Наиболее заметные осадки в четверг, в ночь на пятницу. В конце недели, в воскресенье, дожди прекратятся, и погода улучшится. Март был очень сухим месяцем, и эти осадки будут полезны», — отметил Вильфанд.

Следующая рабочая неделя, по его прогнозу, начнется с потепления – в понедельник воздух прогреется до 17-20 градусов выше нуля.

Напомним, синоптики предупреждали москвичей, что по итогам текущей недели в столице выпадет месячная норма осадков.

Россиян ранее призвали готовиться к экстремальной жаре и засухам.

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