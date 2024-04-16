Россиянам рассказали, как собрать «срывную сумку» на случай пожара или наводнения

На случай экстренной ситуации и необходимости быстро эвакуироваться – к примеру, при пожаре или наводнении – у каждого человека под рукой должна быть так называемая «срывная сумка» с самыми необходимыми вещами. Состоять она должна из трех основных частей, рассказал эксперт по выживанию и безопасности Эдуард Халилов.

Первая часть «срывной сумки» — это вещи, оперативного использования, к которым относятся документы – паспорт, водительские права, а также телефон, зарядка, ключи от машины и жилья.

«По крайней мере, эти предметы должны лежать в одном месте, чтобы вы одним движением руки могли наполнить ими свою «срывную сумку»», — посоветовал Халилов в беседе с Общественной Службой Новостей.

Во вторую часть вещей входят другие ценные вещи – документы на авто, квартиру, пенсионное, загранпаспорт, дипломы об образовании, деньги, драгоценности и прочее. Все эти вещи должны быть заранее упакованы в надежные герметичные мешки, подчеркнул эксперт.

Третья часть «срывной сумки» состоит из необходимых для выживания предметов. В их числе – свисток, чтобы была возможность обратить на себя внимание спасателей, налобный фонарь, складной нож, перцовый баллончик, аптечка и минимальный запас еды и воды. Кроме того, в этот комплект Халилов порекомендовал добавить легкую одежду, подчеркнув, что сумка в конченом итоге не должна превышать в объеме 50 литров.

Напомним, этой весной российские регионы столкнулись с сильными паводками, из-за прорыва дамбы в Орске оказались затоплены целые поселки, из зоны бедствия эвакуированы тысячи человек. Как вести себя в случае ЧП и подготовиться к возможному наводнению – в памятке «Газеты.Ru».

Эксперт по безопасности ранее назвал самое эффективное средство самообороны.