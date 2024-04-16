Подозреваемому в подрыве машины экс-сотрудника СБУ в Москве грозит пожизненное заключение

Задержанный за подрыв автомобиля экс-сотрудника СБУ в Москве россиянин может быть привлечен к ответственности за теракт и государственную измену. Об этом со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России сообщает ТАСС.

Вероятнее всего, действия мужчины будут квалифицированы следователями по ст. 205 (террористический акт) и ст. 275 (государственная измена) УК РФ. Возможное наказание — вплоть до пожизненного заключения.

16 апреля ФСБ задержала россиянина, совершившего в Москве подрыв автомобиля экс-сотрудника СБУ Василия Прозорова. Им оказался мужчина, завербованный Службой безопасности Украины.

В ФСБ установили, что после начала специальной военной операции задержанный выехал на Украину, где в октябре 2023 года был завербован сотрудником СБУ. В марте 2024 года он прибыл в Россию, где нелегально получил компоненты радиоуправляемого взрывного устройства, произвел его сборку и после разведки в районе адреса проживания экс-сотрудника СБУ Прозорова заминировал его автомобиль.

Подрыв был осуществлен 12 апреля, Прозоров попал в больницу. Подробнее об этом – в материале «Газеты.ру».

Ранее экс-сотрудник СБУ прокомментировал подрыв своего автомобиля в Москве.