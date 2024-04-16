В Башкирии бездомный напал на школьницу в подъезде

В Уфе мужчина дважды за день напал на местных жительниц: его жертвами стали женщина и ребенок. Об этом сообщает «Башинформ».

Инциденты произошли в подъездах домов на улицах Интернациональной и Плеханова 15 апреля. При нападении в подъезде на 11-летнюю девочку злоумышленника спугнула женщина: после этого она догнала мужчину и сняла его лицо на телефон.

В пресс-службе ГУ МВД России по Республике Башкортостан заявили, что задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый мужчина 1972 года рождения, без определенного места жительства. Его доставили в отдел полиции, где бездомный дал признательные показания.

Правоохранители проверяют его причастность к аналогичным преступлениям.

Ранее сантехника из Петербурга обвинили в изнасиловании семилетней падчерицы.