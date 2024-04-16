Появилось видео задержания подозреваемого в подготовке диверсии на Транссибе

Сотрудники УФСБ России по Кемеровской области задержали мужчину, планировавшего поджечь свыше 10 релейных шкафов на Транссибирской железнодорожной магистрали. Видео задержания опубликовало ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По предварительным данным, 28-летний мужчина связался с неизвестными лицами, находящимися на территории Украины, и за денежное вознаграждение согласился поджечь релейные шкафы на участке Транссибирской железнодорожной магистрали.

Отмечается, что задержанный был неоднократно судим за серии краж и грабежей, он употребляет наркотические средства.

12 апреля в Калужской области неустановленное лицо попыталось устроить диверсию на железной дороге.

Днем ранее в Калининграде сотрудники ФСБ задержали двоих местных жителей по подозрению в организации диверсионного сообщества по указанию Службы безопасности Украины (СБУ).

9 апреля в Самарской области неизвестные подожгли релейный шкаф на железной дороге.

Ранее в Уфе задержали подростков, которые пытались совершить диверсию за деньги.