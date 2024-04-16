Уровень реки Тобол вырос до 742 см

Уровень реки Тобол в городе Курган к 06:00 по московскому времени поднялся за последние сутки на 111 сантиметров и достиг 742 сантиметров. Об этом сообщает РИА Новости.

«Уровень воды в Тоболе продолжает расти. В сторону Кургана идет колоссальный объем воды. В Кургане 16 апреля в 8:00 (06:00 мск. — прим. ред.) уровень составляет 742 см, + 8 см за 6 часов», — следует из сообщения.

До этого сообщалось, что на территории областного центра Курганской области уровень воды в реке Тобол поднялся за ночь на 14 см и достиг 737 см. На 00:00 16 апреля (22:00 мск 15 апреля) уровень воды составлял 723 см.

15 апреля глава МЧС России Александр Куренков прибыл в Курган на фоне ухудшения обстановки с паводком.

До этого почти 13 тыс. жителей Курганской области были эвакуированы из-за паводка. Вечером 15 апреля уровень воды в реке Тобол в районе Кургана поднялся до 716 сантиметров и продолжил расти. Причиной опасной ситуации в Оренбургской области и ряде других регионов России стало 50-кратное увеличение сброса воды из водохранилищ в Казахстане из-за таяния снегов.

Ранее «Газета.Ru» опубликовала фоторепортаж, как Оренбург принимает волну паводка из Орска.