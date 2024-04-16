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В Прибайкальском районе Бурятии затопило 420 приусадебных участков

В МЧС сообщили, что в Прибайкальском районе Бурятии затоплено 420 участков

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Владимир Астапкович/РИА Новости

В Прибайкальском района Бурятии в садоводческом товариществе «Колос» оказались подтоплены 420 приусадебных участков. Об этом сообщает региональное управление МЧС, передает РИА Новости.

«По состоянию на 07:30 (2:30 по московскому времени. — «Газета.Ru») 16 апреля 2024 года после обхода в светлое время суток подтоплены 420 приусадебных участков, эвакуировано 23 человека, из них три ребенка», — следует из сообщения.

Отмечается, что вода также подошла к микрорайону Мостовой в Улан-Удэ, там затопило один дом.

До этого сообщалось, что в районе села Ошурково на реке Селенга в Бурятии запланированы взрывные работы для разрушения ледяного затора. Мероприятие должно начаться во вторник в 10 утра по местному времени. Ранее глава Бурятии Алексей Цыденов информировал о затоплении более 10 жилых домов и эвакуации 22 человек, включая детей, из Иволгинского района. Также на территории СНТ «Академия» в Улан-Удэ подтоплены 35 участков, а в трех домах вода поднялась выше пола. Для устранения ледяных заторов на реке Селенга проводились взрывные работы вечером в понедельник при участии саперов Восточного военного округа и МЧС.

Ранее «Газета.Ru» опубликовала фоторепортаж, как Оренбург принимает волну паводка из Орска.

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