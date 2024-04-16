В Бурятии проведут взрывные работы на реке Селенга

В районе села Ошурково на реке Селенга в Бурятии запланированы взрывные работы для разрушения ледяного затора. Мероприятие должно начаться во вторник в 10 утра по местному времени. Об этом сообщает МЧС региона.

Ранее глава Бурятии Алексей Цыденов информировал о затоплении более 10 жилых домов и эвакуации 22 человек, включая детей, из Иволгинского района. Также на территории СНТ «Академия» в Улан-Удэ подтоплены 35 участков, а в трех домах вода поднялась выше пола. Для устранения ледяных заторов на реке Селенга проводились взрывные работы вечером в понедельник при участии саперов Восточного военного округа и МЧС.

В районе Слюдянского района Приангарья объявлен режим повышенной готовности.

Во время работ на реке Селенга задействованы военные инженерно-саперные подразделения ВВО совместно с МЧС России по Бурятии. Для проведения операций было доставлено более полутонны взрывчатых материалов.

В Иволгинском и Прибайкальском районах, а также на территории СНТ «Академия» и микрорайона Мостовой в Улан-Удэ объявлен режим повышенной готовности.

Утром во вторник стало известно о затоплении 420 участков в садоводческом товариществе «Колос» Прибайкальского района. Эвакуировано 23 человека, включая троих детей. В микрорайоне Мостовой в Улан-Удэ также зафиксировано подтопление одного дома.

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