Гросси рассказал, когда МАГАТЭ укажет на виновных в обстрелах ЗАЭС

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что организация укажет на виновного в атаке на Запорожскую АЭС только тогда, когда будут найдены неопровержимые доказательства. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы не выдвигаем спекуляций», — заявил Гросси.

До этого Гросси заявил, что организация планирует ротацию состава экспертов на Запорожской АЭС 16 апреля.

Также Гросси заявил о намерении посетить Россию и Украину. По его словам, даты визитов в страны пока неизвестны, но в ближайшее время они будут согласованы. Он также добавил, что МАГАТЭ предложит РФ и Украине провести оценку технического состояния Запорожской АЭС.

В последнее время интенсивность атак на Запорожскую АЭС возросла. 10 и 11 апреля директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина заявляла, что активность беспилотных летательных аппаратов ВСУ в районе Запорожской АЭС не снижается, действует режим воздушной опасности, а в небе над Энергодаром фиксируются украинские дроны.

Ранее на Западе не исключили попыток Украины устроить взрыв на ЗАЭС из-за провалов на фронте.