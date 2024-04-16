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В Пенсильвании горит завод артиллерийских боеприпасов

В Пенсильвании произошел пожар на крупном заводе артиллерийских боеприпасов

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Shutterstock

На военном заводе боеприпасов в Скрантоне произошел пожар. Об этом сообщает Atlas News со ссылкой на свидетелей.

Предприятие находится в американском штате Пенсильвания, в городе Скрантон.

В сети уже появились фотографии и видео, на которых видно, как из территории завода поднимается густой черный дым.

На месте происшествия работают экстренные службы, отмечает издание, однако пока не ясно, что стало причиной инцидента.

Завод производит артиллерийские и другие боеприпасы для армии США, его управляющей компанией является Dynamics-Ordnance and Tactical Systems.

Предприятие в Скрантоне является одним из крупнейших производителей 155-мм снарядов в США, а такие боеприпасы Запада активно поставляются на Украину.

До этого во Владивостоке загорелся ледокол «Катерина Великая». Единственное в мире судно снабжения ледового класса воспламенилось во время нахождения судна на техобслуживании на судоремонтном заводе.

Ранее ученые выяснили, что пожары на Земле ежегодно выжигают превышающую размеры Индии площадь.

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