Гросси назвал дату смены персонала МАГАТЭ на ЗАЭС

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что организация планирует ротацию состава экспертов на Запорожской АЭС 16 апреля. Об этом он сообщил во время заседания Совета Безопасности ООН, передает ТАСС.

«Могу проинформировать Совет о том, что завтра у нас будет восемнадцатая ротация на станции», — сообщил Гросси.

До этого Гросси заявил о намерении посетить Россию и Украину. По его словам, даты визитов в страны пока неизвестны, но в ближайшее время они будут согласованы. Он также добавил, что МАГАТЭ предложит РФ и Украине провести оценку технического состояния Запорожской АЭС.

Также Гросси заявил, что специалисты организации не обнаружили на территории Запорожской АЭС тяжелого вооружения.

В последнее время интенсивность атак на Запорожскую АЭС возросла. 10 и 11 апреля директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина заявляла, что активность беспилотных летательных аппаратов ВСУ в районе Запорожской АЭС не снижается, действует режим воздушной опасности, а в небе над Энергодаром фиксируются украинские дроны.

Ранее на Западе не исключили попыток Украины устроить взрыв на ЗАЭС из-за провалов на фронте.