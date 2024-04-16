В МАГАТЭ рассказали, есть ли на ЗАЭС тяжелые вооружения

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что специалисты организации не обнаружили на территории Запорожской АЭС тяжелого вооружения. Об этом сообщает ТАСС.

«Там нет тяжелых вооружений», — заявил Гросси.

До этого постоянный представитель РФ в Совете Безопасности ООН Василий Небензя заявил, что Россия не размещала тяжелого вооружения на Запорожской АЭС и не нападала оттуда на Вооруженные силы Украины. Он также добавил, что в случае продолжения атак по Запорожской АЭС может произойти ядерная катастрофа.

В последнее время интенсивность атак на Запорожскую АЭС возросла. 10 и 11 апреля директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина заявляла, что активность беспилотных летательных аппаратов ВСУ в районе Запорожской АЭС не снижается, действует режим воздушной опасности, а в небе над Энергодаром фиксируются украинские дроны.

Ранее на Западе не исключили попыток Украины устроить взрыв на ЗАЭС из-за провалов на фронте.