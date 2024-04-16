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В МАГАТЭ рассказали, есть ли на ЗАЭС тяжелые вооружения

Глава МАГАТЭ Гросси заявил, что на Запорожской АЭС нет тяжелых вооружений

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Евгений Биятов/РИА Новости

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что специалисты организации не обнаружили на территории Запорожской АЭС тяжелого вооружения. Об этом сообщает ТАСС.

«Там нет тяжелых вооружений», — заявил Гросси.

До этого постоянный представитель РФ в Совете Безопасности ООН Василий Небензя заявил, что Россия не размещала тяжелого вооружения на Запорожской АЭС и не нападала оттуда на Вооруженные силы Украины. Он также добавил, что в случае продолжения атак по Запорожской АЭС может произойти ядерная катастрофа.

В последнее время интенсивность атак на Запорожскую АЭС возросла. 10 и 11 апреля директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина заявляла, что активность беспилотных летательных аппаратов ВСУ в районе Запорожской АЭС не снижается, действует режим воздушной опасности, а в небе над Энергодаром фиксируются украинские дроны.

Ранее на Западе не исключили попыток Украины устроить взрыв на ЗАЭС из-за провалов на фронте.

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