На Западе отметили быстрое восстановление российских НПЗ после ударов

Российские нефтеперерабатывающие заводы быстрее ожидаемого восстанавливаются после ударов ВСУ. Об этом пишет Reuters.

По данным агентства, заводам менее чем за месяц удалось снизить долю простаивающих мощностей с 14 до 10%.

В марте 2023 года атакам беспилотников подверглись Куйбышевский и Сызранский НПЗ. Также была произведена попытка атаки на Новокуйбышевский НПЗ.

11 апреля Минобороны РФ заявило о массированном ударе по объектам ТЭК Украины в ответ на атаки НПЗ. В результате полностью разрушена Трипольская ТЭС — самая мощная станция в Киевской области, которая обеспечивала 60% энергоснабжения региона.

7 апреля представитель ГУР Украины Андрей Юсов заявил, что география ударов по российским НПЗ расширится.

4 апреля агентство Reuters писало, что западные ограничения мешают российским НПЗ восстановиться после атак.

Ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон не поддерживает удары Украины по нефтеперерабатывающим заводам в России.