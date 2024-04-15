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На Западе отметили быстрое восстановление российских НПЗ после ударов

В Reuters отметили быстрое восстановление российских НПЗ после ударов ВСУ

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Российские нефтеперерабатывающие заводы быстрее ожидаемого восстанавливаются после ударов ВСУ. Об этом пишет Reuters.

По данным агентства, заводам менее чем за месяц удалось снизить долю простаивающих мощностей с 14 до 10%.

В марте 2023 года атакам беспилотников подверглись Куйбышевский и Сызранский НПЗ. Также была произведена попытка атаки на Новокуйбышевский НПЗ.

11 апреля Минобороны РФ заявило о массированном ударе по объектам ТЭК Украины в ответ на атаки НПЗ. В результате полностью разрушена Трипольская ТЭС — самая мощная станция в Киевской области, которая обеспечивала 60% энергоснабжения региона.

7 апреля представитель ГУР Украины Андрей Юсов заявил, что география ударов по российским НПЗ расширится.

4 апреля агентство Reuters писало, что западные ограничения мешают российским НПЗ восстановиться после атак.

Ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон не поддерживает удары Украины по нефтеперерабатывающим заводам в России.

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