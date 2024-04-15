Российский мужчина избил ребенка, принесшего пластиковый нож на детскую площадку

В Подмосковье мужчина избил ребенка из-за пластикового ножа, который тот принес на детскую площадку. Об этом сообщает прокуратура региона.

По предварительной информации ведомства, инцидент произошел 14 апреля в подмосковном Домодедове. В микрорайоне Востряково на детской площадке мужчина подошел к 13-летнему мальчику и напал на него, нанося ребенку удары по голове и телу. Затем агрессор вырвал карман куртки несовершеннолетнего, где находился игрушечный пластиковый нож, и выкинул его.

Подвергшийся нападению мальчик рассказал о произошедшем родителям, которые по факту инцидента обратились в правоохранительные органы.

«Домодедовская городская прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту», — сообщили в подмосковной прокуратуре.

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