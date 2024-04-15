На Украине сотрудники военкомата задержали мужчину и бросили в лесу

В Закарпатской области на западе Украины сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК) задержали молодого человека, а потом бросили у границы со Словакией. Об этом сообщает украинское издание «Страна».

«Жительница Львова рассказала, что ее парня задержали сотрудники ТЦК на блокпосте в закарпатском селе Нижние Ворота, а потом выкинули в лесу у границы, где его задержали пограничники», — говорится в сообщении.

Девушка рассказала, что они ехали компанией на автомобиле. Их остановили сотрудники ТЦК и попросили молодого человека сесть в автобус, а после увезли в Мукачевский военкомат.

Там сказали, что его отвезут на военно-врачебную комиссию. По словам девушки, его вывезли к границе со Словакией и выбросили в 200 метрах от границы в лесу. Мужчину задержали пограничники.

Молодому человеку намерены выписать штраф за попытку незаконно пересечь границу. При этом, сотрудники ТЦК отрицают, что вообще его задерживали.

15 апреля Государственное бюро расследований (ГБР) Украины завершило расследование в отношении бывшего военкома Одесской области, которого обвиняют в незаконном обогащении.

В ходе расследования выяснилось, что обвиняемый вместе со своей семьей приобрел недвижимость за рубежом на сумму 190 млн гривен (более 4,8 млн долларов), а также люксовые автомобили.

14 апреля сообщалось, что в Хмельницкой области Украины сотрудники ТЦК избили женщину, которая пришла выяснить, на каком основании удерживают ее мужа.

Ранее сотрудники военкомата в Одесской области избили 14-летнего подростка.