Москвич обстрелял одноклассников своей 15-летней девушки из-за ревности

В Москве 18-летний юноша обстрелял одноклассников своей 15-летней возлюбленной из-за ревности. Об этом сообщает mk.ru.

По информации издания, инцидент произошел 12 апреля на улице Болотниковская. Двое школьников и их одноклассница встретились в гостях у одного из подростков, а ближе к полуночи к ним присоединились еще трое юношей из их класса. С ними на вечеринку прибыл 18-летний возлюбленный девушки.

Отмечается, что более старший молодой человек был возмущен тем, что его возлюбленная засиделась в гостях. Он вступил в конфликт с друзьями девушки, а затем достал пневматический пистолет и в упор обстрелял несовершеннолетних.

Двое подростков получили ранения и позвонили родителям с просьбой вызвать скорую помощь. Гости в это время скрылись с места.

Школьников госпитализировали с проникающими ранениям груди и спины. Их родители обратились в полицию. Сообщается, что стрелка нашли, и сейчас с ним работают правоохранительные органы.

Ранее петербуржец с собакой открыл стрельбу на пункте выдачи Ozon из-за замечания питомцу.