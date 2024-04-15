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В Иркутске толпа школьников избила супружескую пару за сделанное им замечание

Нападение подростков на семейную пару около ТЦ в Иркутске попало на видео

В Иркутске толпа подростков напала на супружескую пару за сделанное им замечание. Видео опубликовал Telegram-канал «Иркутск №1».

Инцидент около ТЦ «Смайл Молл» произошел 10 апреля. Судя по кадрам с камеры видеонаблюдения, женщина обратилась к подросткам, стоявшим на крыльце торгового центра. Она была недовольна тем, что дети курят в этом месте. Несовершеннолетние отреагировали на упрек от взрослого человека агрессивного.

После словесной перепалки женщина решила оставить попытки вразумить молодых людей, но те не дали женщине уйти и набросились на нее. Известно, что в потасовке также пострадал и ее муж. В результате обоим супругам потребовалась медицинская помощь, их госпитализировали.

«Ужас, и так постоянно. Тут каждый день это сборище», — пожаловалась очевидица в ролике, на котором видны приехавшие на место происшествия машины МВД и Росгвардии.

Официального комментария по факту произошедшего у ТЦ пока не поступало.

Ранее в сеть попало видео, как подростки жестоко избили пассажира автобуса, который упрекнул их в неподобающем поведении.

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